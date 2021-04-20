Меры по реализации указа о маркировке товаров можно обсудить на Правовом форуме

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Министерства по налогам и сборам "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. №243" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документ разработан для регулирования общественных отношений, связанных с внедрением механизма маркировки товаров. В частности, проектом определены состав информации о разновидностях товара одного наименования, подлежащего маркировке, вносимой в Банк электронных паспортов товаров и передаваемой в государственную информационную систему маркировки товаров, перечень уполномоченных складов и требования, предъявляемые к таким складам и их владельцам.

Проектом постановления также предусмотрено утверждение инструкции о порядке и сроках маркировки товаров; инструкции о порядке маркировки остатков товаров; инструкции о порядке оборота унифицированных контрольных знаков; инструкции о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации; инструкции о порядке хранения, транспортировки и реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.

Кроме того, проектом устанавливаются требования по внесению обязательной информации в Банк электронных паспортов товаров по товарам, не подлежащим маркировке на территории Беларуси, но подлежащих маркировке в государствах - членах Евразийского экономического союза.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 29 апреля 2021 года.-0-