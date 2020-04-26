Меры прямой поддержки медицины требуют порядка Br800 млн - Крутой

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой рассказал в эфире телеканала ОНТ об уже принятых и подготовленных дополнительно мерах прямой и косвенной поддержки различных сфер экономики и жизнедеятельности граждан, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ №143 "О поддержке экономики", которым предусматриваются меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. "Это комплексный документ, Президент это неоднократно подчеркивал, - подчеркнул Дмитрий Крутой. - Ведь меры принимались на протяжении последних полутора месяцев постоянно. Даже последнее решение по дивидендам за прошлый год, когда предоставлена рассрочка их уплаты и очень серьезно высвобождены оборотные средства крупных организаций, - это тоже мера поддержки. Или президентские решения по доплатам медикам".

В качестве иных примеров комплексной поддержки он привел расширенный в полтора раза перечень социально значимых товаров, по которым регулируются цены, временный мораторий на банкротство, чтобы предприятия не волновались, что они попадут под какие-то процедуры несостоятельности. "Вообще, всю поддержку можно, на мой взгляд, условно структурировать на шесть блоков. И первый большой блок - это поддержка системы здравоохранения. Потому что сейчас происходит серьезное переформатирование бюджета: мы ищем дополнительные ресурсы для поддержки сферы медицины. Это оборудование, тест-системы, все защитные средства и прочее - это все плюс Br800 млн только по текущей оценке. А также деньги на доплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой. Их поддерживать будем отдельно", - сказал Дмитрий Крутой.

Первой ощутила на себе последствия пандемии сфера услуг. Именно с нее началась совместная с бизнес сообществом разработка перечня направлений поддержки. "И местные органы власти получат эти полномочия: предоставлять налоговый кредит или арендные каникулы, снижать ставки имущественных налогов. Получат право работать с индивидуальными предпринимателями, которые оказались в сложной ситуации, когда нет клиентов, и вынуждены приостановить свою деятельность. Единый налог они уплатили заранее, а сейчас им эти деньги могут вернуть. И вообще ставку единого налога снизить в два раза, исходя из норм этого указа. Крупный бизнес также найдет себя в этом документе: ряд мер касается крупных компаний, причем всех - и частных, и государственных. Это более быстрый возврат НДС. Президент дал правительству такое право - сформировать этот список", - перечислил Дмитрий Крутой.

В энергетическом блоке определено, что задолженность за энергоресурсы в иностранной валюте погашается по курсу рубля, установленному Национальным банком на 31 декабря 2019 года к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы. По словам первого вице-премьера, только за счет этой меры старые долги за энергоресурсы спишутся примерно на 20%.

Касательно больной для бизнеса темы отрицательных курсовых разниц Дмитрий Крутой указал на то, что выбранный организацией порядок их налогового учета может быть изменен однократно в течение 2020 года и будет действовать в течение всего налогового периода. "И второе решение - мы его буквально на следующей неделе Президенту отнесем - это рассрочить те разницы, которые уже накопились, на период до конца 2022 года, то есть почти на 3 года. Это тоже определенным образом разгрузит оборотные средства наших организаций", - заключил первый вице-премьер.-0-