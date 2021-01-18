Металлопроизводители, деревообработчики и агрокомбинаты возглавили рейтинг деловой активности БУТБ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верхние строчки в обновленном рейтинге деловой активности Белорусской универсальной товарной биржи за IV квартал 2020 года заняли крупные металлургические заводы, нефтетранспортные компании, деревообрабатывающие предприятия и агрохолдинги, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Рейтинг рассчитывается исходя из объема и количества сделок, совершенных участником биржевых торгов в течение отчетного периода, и обновляется по итогам каждого квартала. "Самым активным продавцом в секции металлопродукции стал один из ведущих российских производителей стальных сварных труб - АО "Выксунский металлургический завод", а покупателем - отечественное нефтетранспортное предприятие ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - рассказал Роман Янив.

Рейтинг деловой активности по секции лесопродукции возглавили две литовские компании - UAB Eurovesta и AB Klaipedos Mediena. Первая стала крупнейшим покупателем белорусских пиломатериалов, а вторая - щепы и древесных отходов.

В секции сельхозпродукции на самой высокой позиции в рейтинге покупателей разместилось ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", приобретавшее на биржевых торгах шрот масличных культур. Самым активным продавцом стало подразделение российской группы компаний "Содружество" - ООО "Содружество-агротрейд", специализирующееся на производстве и реализации рапсового шрота.

"Лидером среди покупателей в секции промышленных и потребительских товаров стало ОАО "Брестский мясокомбинат", закупавшее через БУТБ оболочку для изготовления колбас. Что касается статуса крупнейшего продавца, то его получил новичок рейтинга деловой активности - ЧП "ТигерЛесЭкспорт", занимающееся поставками транспортно-погрузочной техники для лесной отрасли", - добавил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-