Металлурги пяти стран ознакомятся с опытом работы БМЗ

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 14 февраля примет участников 4-й международной конференции "Электросталь: технология, оборудование, материалы", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Более 50 представителей металлургической отрасли из России, Украины, Италии, Великобритании и Казахстана ознакомятся с опытом работы Белорусского металлургического завода. Участники посетят производственные цеха предприятия. А ключевые тенденции отрасли и вопросы повышения ее эффективности будут обсуждены во время круглого стола.

На повестке пленарных сессий форума - вопросы эксплуатации и облуживания дуговых сталеплавильных печей с учетом возможностей новых технологий и технических решений, а также пути снижения затрат и повышения надежности работы оборудования.

Международная конференция "Электросталь: технология, оборудование, материалы" - масштабный форум, который ежегодно собирает представителей отрасли из различных стран. Он ориентирован на технических руководителей и специалистов предприятий черной металлургии, где используются дуговые сталеплавильные печи.

Важным блоком форума является практическая часть - посещение предприятий, в ходе которого металлурги получают возможность ознакомиться с опытом и достижениями своих коллег. "В нынешнем году в качестве такой площадки был выбран Белорусский металлургический завод. Участники конференции высказали неподдельный интерес к опыту БМЗ в плане наращивания объемов производства и расширения сортамента продукции при обеспечении устойчивой и надежной работы сталеплавильного производства", - рассказали на предприятии.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-