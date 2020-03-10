Металлургия, химическая и бумажная промышленность - ЕЭК определила отрасли для экспорта

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия определила для стран ЕАЭС отрасли с наибольшим экспортным потенциалом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК на заседании 10 марта одобрила доклад о результатах анализа потенциально перспективных для совместного выхода стран ЕАЭС рынков третьих стран, - отметили в ЕЭК. - Отраслями с наибольшим экспортным потенциалом стали металлургия, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность".

Товары этих отраслей востребованы в странах, с которым ЕАЭС заключил или планирует в ближайшее время заключить соглашение о свободной торговле. Например, металлургическая продукция, произведенная в ЕАЭС, пользуется спросом в Египте (2,5% общего объема экспорта на рынки третьих стран), Вьетнаме (1,1%) и Израиле (0,6%), продукция химической промышленности - в Индии (4,5%), Вьетнаме (0,6%) и Сербии (0,5%), целлюлозно-бумажной промышленности - в Индии (7,5%), Иране (1,2%) и Египте (1%).

Кроме того, по странам-партнерам в рамках торговых соглашений в настоящее время зафиксирована в целом положительная динамика товарооборота продукции обрабатывающей промышленности. В список стран, с которыми у ЕАЭС заключены торговые соглашения, входят Вьетнам, Сербия, Сингапур, Иран. Также в данный момент ведутся переговоры о заключении соглашений с Египтом, Израилем и Индией.

"С учетом объемов и структуры экспорта в докладе определены перспективные для сотрудничества рынки третьих стран, а также перечни продукции", - добавили в ЕЭК.-0-