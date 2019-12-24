Метро, поликлиники и школы - в Минске приняли инвестпрограмму на 2020 год

24 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске в инвестиционную программу на 2020 год включены 398 объектов. Документ утвержден сегодня на сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
В стадии строительства находятся 120 проектов, предусмотрено проектирование 278 объектов. Получателями средств определены 24 организации-заказчика. Наиболее финансируемыми сферами станут транспорт, здравоохранение, инженерно-транспортная инфраструктура, образование, благоустройство.
Значительно по сравнению с 2019 годом возросло финансирование по учреждениям здравоохранения и образования. На строительство 3-й линии метро планируется направить Br239 млн.
Общий объем средств инвестпрограммы - около Br900 млн, в том числе Br200 млн - кредитные ресурсы для развития метрополитена.
/Будет дополнено/.-0-