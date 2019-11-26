Метрологическая прослеживаемость и аудит - Госстандарт о новациях в законе о единстве измерений

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция закона "Об обеспечении единства измерений" сегодня опубликована на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации, обновленный закон отвечает положениям Договора о ЕАЭС и прилагаемого к нему протокола, продолжает политику, проводимую в СНГ в области обеспечения единства измерений, учитывает документы международных организаций по метрологии и опыт Европейского союза. Кроме того, разработка новой редакции закона была направлена на совершенствование действующего законодательства с учетом практики его применения с 2006 года.

Существенно (почти в два раза) увеличен объем понятийного аппарата. Изменения касаются правил обеспечения метрологической прослеживаемости, установления обязательных метрологических требований к средствам измерений и стандартным образцам, их размещению на рынке, хранению и использованию, совершенствования сферы законодательной метрологии (СЗМ) и порядка уполномочивания организаций на поверку средств измерений, используемых в СЗМ, а также установления требований к государственным поверителям.

Законом в большей степени разграничены полномочия государственной метрологической службы, других юридических лиц (их метрологических служб) и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений в регулируемой и нерегулируемой областях.

Государственному регулированию в области обеспечения единства измерений посвящена отдельная глава. В ней объединены все статьи, определяющие нормы и правовые инструменты, используемые для осуществления государственного регулирования отношений в области обеспечения единства измерений, включая сферу законодательной метрологии, государственный метрологический надзор.

Кроме того, закрепляется норма о необходимости формирования метрологических служб госорганов, подчиненных им организаций, иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, или о назначении ответственных лиц по координации деятельности по обеспечению единства измерений. Для поддержки этого процесса законом предусмотрен новый вид деятельности - метрологический аудит, который в виде добровольной процедуры могут использовать предприятия и организации. Введение этой процедуры позволит привлекать наиболее квалифицированных специалистов-метрологов для трансфера новых знаний и компетенций в области обеспечения единства измерений непосредственно в производственную среду.

"Применение закона обеспечит комплексное, системное и согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения единства измерений на современном уровне. Будут в большей степени защищены права и интересы государства, граждан и организаций, в том числе за счет обеспечения правовой определенности, ясности и прозрачности правил и процедур в сфере обеспечения единства измерений", - отметили в Госстандарте.

Закон вступает в силу 27 ноября 2020 года.-0-