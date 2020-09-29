Между правительством Беларуси и регионами России подписано семь соглашений о сотрудничестве

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония подписания соглашений о сотрудничестве между правительством Беларуси и исполнительными органами власти субъектов России состоялась сегодня во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

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В частности, подписаны соглашения между правительствами Беларуси и Башкортостана, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Коми, Самарской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрацией Курской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

Кроме того, подписан план мероприятий на 2020-2021 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Ставропольского края России о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.-0-