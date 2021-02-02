Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске 17-20 марта

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске с 17 по 20 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусский союз архитекторов (БСА).

"BUDEXPO более двадцати лет является одним из крупнейших выставочных проектов в сфере строительства в Беларуси и ежегодно открывает строительный сезон. Ключевым направлением выставки в 2021 году будет современное, привлекательное, доступное, комфортное жилье и городская среда. Ее тематика отражает весь комплекс актуальных вопросов архитектурной и градостроительной деятельности - от планов развития населенных пунктов, архитектурных концепций застройки кварталов до интеллектуальных систем управления жизнеобеспечением и благоустройства территорий", - говорится в сообщении союза архитекторов.

В рамках выставки пройдут деловые мероприятия с участием широкого круга специалистов, планируются семинары, мастер-классы и лекции, организация площадки для презентации творческих идей и проектов, выставка работ молодых архитекторов и дизайнеров.

Как считают специалисты БСА, участие в выставке BUDEXPO, в значительной степени посвященной архитектуре и градостроительству, предоставляет хорошие возможности не только познакомиться с современной архитектурой различных регионов страны, но и провести дискуссии по важнейшим проблемам. "Пришло время широкого обсуждения вопросов архитектуры, повышения престижа профессии, авторского права, взаимоотношений с органами государственного управления, учета общественного мнения при формировании условий градостроительного развития, обучения и подготовки специалистов. Эффективность этой работы будет зависеть в том числе от совместных усилий профессионального сообщества", - отметили в союзе архитекторов.

Организаторами выставки выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством архитектуры и строительства, Белорусским союзом архитекторов, Союзом строителей Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Совета министров, профильных ведомств и организаций. "Организаторами будут приняты все необходимые меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, а также по организации безопасного участия и посещения мероприятия", - подчеркнули в БСА.-0-