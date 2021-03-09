Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" объявила прием заявок на участие

10 декабря 2021 года в Минске состоится VI вручение Международной бизнес-премии "Лидер года", где будут представлены достижения предприятий машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, аграрного, строительного комплекса, деревообработки, медицины, образования.

Премия "Лидер года" направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, улучшение имиджа предпринимательства, проводится с целью поощрения достижений компаний в области производства продукции, внедрения инноваций, инвестиционной деятельности, развития экспорта и импортозамещения.

Это возможность не только продемонстрировать уровень своего развития, но и отличный способ рассказать о себе покупателям и партнерам. Победители могут использовать знаки Премии, указывая на заслуженную оценку своей деятельности со стороны ведущих специалистов, которые входят в состав экспертного совета.

Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" проводится при поддержке Министерства промышленности Республики Беларусь и Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" (организатор – ООО "Остинформ").

Прием заявок и конкурсный отбор участников на присуждение премии "Лидер года 2021" начался 5 марта 2021 г.

Официальный сайт Премии www.lidergoda.by

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