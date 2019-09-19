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Экономика
19 сентября 2019, 10:07

Международная конференция суда ЕАЭС проходит в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда", организованная судом ЕАЭС, проходит 19-20 сентября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко отмечает важную роль суда ЕАЭС в евразийской экономической интеграцииЛукашенко отмечает важную роль суда ЕАЭС в евразийской экономической интеграции
"За первое пятилетие Союз доказал свою эффективность и состоятельность, о чем свидетельствует устойчивый рост экономик государств - членов ЕАЭС, углубление промышленной кооперации, развитие торговых отношений с третьими странами", - отметил Александр Лукашенко.

Мероприятие собрало более 200 участников: министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств, представителей международных организаций и судебных органов, деловых кругов и научного сообщества, практикующих юристов.

Будут обсуждаться различные аспекты правовой системы Евразийского экономического союза. Отдельные дискуссионные сессии посвящены отраслевым положениям Договора о ЕАЭС, в том числе единому внутреннему рынку, общим правилам и принципам конкуренции, таможенному регулированию, а также совершенствованию институциональной системы. Кроме того, планируется обсудить вопросы применения права союза судебными органами его государств-членов.

Евразийский экономический союз, объединяющий пять государств-членов, в этом году отмечает две юбилейные даты - пятилетие Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие инициативы евразийской интеграции.-0-

Число обращений в суд ЕАЭС с каждым годом увеличивается - БаишевЧисло обращений в суд ЕАЭС с каждым годом увеличивается - Баишев
Всего за период действия суда, а это более четырех лет, поступило около 40 обращений, примерно половина из них от хозяйствующих субъектов, вторая - по разъяснению норм Договора о Евразийском экономическом союзе.

Теги
ЕАЭС конференция Минск суд
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