Международная конференция суда ЕАЭС проходит в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда", организованная судом ЕАЭС, проходит 19-20 сентября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко отмечает важную роль суда ЕАЭС в евразийской экономической интеграции "За первое пятилетие Союз доказал свою эффективность и состоятельность, о чем свидетельствует устойчивый рост экономик государств - членов ЕАЭС, углубление промышленной кооперации, развитие торговых отношений с третьими странами", - отметил Александр Лукашенко.

Мероприятие собрало более 200 участников: министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств, представителей международных организаций и судебных органов, деловых кругов и научного сообщества, практикующих юристов.

Будут обсуждаться различные аспекты правовой системы Евразийского экономического союза. Отдельные дискуссионные сессии посвящены отраслевым положениям Договора о ЕАЭС, в том числе единому внутреннему рынку, общим правилам и принципам конкуренции, таможенному регулированию, а также совершенствованию институциональной системы. Кроме того, планируется обсудить вопросы применения права союза судебными органами его государств-членов.

Евразийский экономический союз, объединяющий пять государств-членов, в этом году отмечает две юбилейные даты - пятилетие Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие инициативы евразийской интеграции.-0-