Международная выставка "Белагро" открывается в Минске

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020" пройдет сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Экспозицию дополнят выставки "Белферма" (последние достижения в области животноводства) и "Белпродукт" (продукты питания). "Участие в выставках примут 360 компаний. В их числе 30 компаний, которые представят продукцию зарубежных производителей из 13 стран: Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, России, Франции, Швейцарии, Швеции", - рассказали в пресс-службе.

В этом году "Белагро" приурочена к Форуму регионов Беларуси и России. В связи с этим отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия областей РФ: Брянской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Воронежской. Отдельно будут презентованы также предприятия Венгрии.

Коллективные экспозиции сформировали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и все области Беларуси. Широкий спектр продуктов питания продемонстрируют 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности из всех регионов страны. В дни работы выставки будет организована ярмарка-продажа продуктов питания и товаров народного потребления.

Профессиональным сопровождением Белорусской агропромышленной недели станет деловая программа, которая предусматривает широкое обсуждение инициатив в области сельского хозяйства. Ключевое место в программе уделено вопросам развития отрасли, экспорта продукции, разработки и внедрения инновационных технологий. В дни выставок состоятся конкурсы "Лучший пахарь", "Лучшая племенная корова молочной породы", "Лучшая племенная лошадь", "Чемпион вкуса", выставка племенных животных.-0-

Более 300 компаний из 14 стран примут участие в выставке "Белагро-2020" Коллективные экспозиции представят Минсельхозпрод, Министерство промышленности, Национальная академия наук, концерн "Белгоспищепром" и Белкоопсоюз. "Белагро" посетят официальные делегации и бизнес-миссии из разных стран.

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