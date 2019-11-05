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05 ноября 2019, 13:03

Международная выставка-ярмарка "Продэкспо" соберет в Минске более 150 производителей

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо-2019" пройдет в Минске 12-15 ноября, мероприятие соберет более 150 производителей из Беларуси и зарубежных стран. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора по инженерно-техническому обеспечению РУП "Выставочный центр "БелЭкспо" Евгений Бригадный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка "Продэкспо" - крупнейшая специализированная выставка пищевых продуктов в Беларуси. За эти годы она зарекомендовала себя как эффективная площадка для проведения переговоров, презентации новых товаров. В целом на выставке будет более 150 производителей из разных стран. Достаточно большая экспозиция приедет из Польши - более 10 предприятий. Много будет представителей из России", - рассказал Евгений Бригадный.

Примут участие и ведущие белорусские производители. По словам главного специалиста отдела координации поставки товаров концерна "Белгоспищепром" Светланы Бородиной, только от концерна будет выставлено 8 стендов, где будет представлена алкогольная, кондитерская, сахарная, солевая и другая продукции. "Покажем товары, которые все знают, но продемонстрируем и новинки. Холдинг "Минск Кристалл Групп" покажет свой кальвадос, "Коммунарка" - 17 новых видов шоколада. Примут участие "Спартак", "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" и другие", - добавила она.

В этом году будет организован самый масштабный за все время выставки деловой форум "Пищевая промышленность Беларуси в условиях углубления интеграционных процессов". Цель - объединить передовой опыт отечественных производителей пищевой продукции и упаковки. В фокусе форума - инновационные технологии, новые решения, достижения в государственно-частном партнерстве и внедрение мировых трендов экологического производства.

Запланирована торгово-закупочная сессия, отметил Евгений Бригадный. Во время мероприятия состоятся блиц-переговоры между производителями и закупщиками. Зарегистрировано более 20 торговых сетей и около 80 представителей производителей.

Еще одна новинка выставки - разделение на две части. "Первые два дня (12-13 ноября) будут деловыми: вход только по предварительной регистрации для юридических лиц или по пригласительным от предприятий. Следующие два дня (14-15 ноября) посетить экспозицию смогут все желающие по билету", - уточнил представитель "БелЭкспо".

Зрелищной частью мероприятия станет международный кулинарный кубок, который пройдет с 12 по 14 ноября. Конкурс подразумевает серию мастер-классов и практических состязаний между специалистами из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья по различным темам. Будет определен "Кондитер года", "Шеф года" и "Повар года". Лучшим достанутся призы - бриллиантовые колпаки.

Организатором выставки выступает Национальный выставочный центр "Белэкспо" при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, концерна "Белгоспищепром".-0-

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