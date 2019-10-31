Международное эпизоотическое бюро предлагает провести в Минске семинар для ветслужб стран Европы

Во время встречи. Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) предлагает провести в Минске в 2020 году семинар по внедрению стандартов МЭБ для ветеринарных служб 53 стран европейского региона. Такое предложение высказал руководитель Регионального представительства МЭБ в Москве Будимир Плавшич во время встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Во встрече также принял участие представитель МЭБ Казимир Лукаускас и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по охране здоровья животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории страны в соответствии со стандартами МЭБ.

Будимир Плавшич подчеркнул, что активное взаимодействие Беларуси и МЭБ и в дальнейшем позволит предотвращать распространение в стране заразных болезней животных. Он отметил, что избрание в мае Ивана Смильгиня генеральным секретарем бюро региональной комиссии МЭБ по Европе свидетельствует о высокой оценке работы ветеринарной службы Беларуси.

Кроме того, Будимир Плавшич пригласил Анатолия Хотько посетить генеральную сессию Всемирной ассамблеи делегатов МЭБ в Париже в мае 2020 года. Он также предложил провести очередную оценку эффективности ветеринарной службы Беларуси.

Подводя итоги встречи, Анатолий Хотько согласился с целесообразностью всех предложенных инициатив.

Международное эпизоотическое бюро - межправительственная организация, ответственная за улучшение здоровья животных во всем мире. МЭБ основано 25 января 1924 года. В него входят 182 страны. МЭБ поддерживает постоянные отношения с 75 международными и региональными организациями, в числе которых Европейский союз и Евразийский экономический союз.

Ежегодные сессии организации направлены на поддержание согласованной политики стран-членов в части охраны здоровья животных, а также человека (от зоонозов - болезней, передающихся от животных). Кроме того, сессии МЭБ позволяют представлять интересы стран в области ветеринарии на международном уровне и традиционно являются площадкой встреч и переговоров главных ветеринарных врачей стран-членов, в том числе по вопросам взаимных поставок продукции.-0-