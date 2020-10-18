Международные "Бизнес-дни в Гомеле" пройдут 27-29 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты проведет 27-29 октября международное мероприятие "Бизнес-дни в Гомеле", сообщили БЕЛТА в региональном отделении БелТПП.

Как отметили организаторы, за пять лет в 18 таких дискуссионных сессиях приняли участие более 2 тыс. компаний из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из России, Казахстана, Украины, Армении, Польши, Германии, Италии, Словакии, Франции, Бельгии, Израиля, Китая, Вьетнама, Австралии, ОАЭ, Канады и других. "География стран-участниц ежегодно расширяется, это подтверждает интерес к Гомельской области и "Бизнес-дням в Гомеле". В этом году мероприятие впервые пройдет в виртуальном формате", - отметили в палате.

Учитывая вызовы нынешнего года, белорусским и зарубежным компаниям, бизнес-союзам и ассоциациям предлагается обсудить такие темы, как "Взаимодействие ассоциаций бизнеса - конкуренция или эффективный диалог?", "Потребительские тренды и наступающая реальность. Современные подходы, эффективные модели и успешные практики в агропромышленном комплексе" и "Новое лицо бизнеса - переход из офлайна в виртуальное пространство". Также запланированы мастер-классы, презентации, вебинары и профильные В2В переговоры.

"У участников будет возможность поделиться опытом и практиками ведения бизнеса, обсудить, как работать в новой экономической реальности, где найти успешные решения для бизнеса и новые инструменты привлечения клиентов, интересные технологические и маркетинговые кейсы", - подчеркнули в Гомельском отделении БелТПП.-0-