Международные эксперты помогут усовершенствовать корпоративное управление холдингом "Белавтодор"

14 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Международные эксперты приступили к консультационной поддержке специалистов управляющей компании холдинга "Белавтодор" для совершенствования корпоративного управления, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела реформирования государственной собственности Государственного комитета по имуществу Юрий Трич.

Эта работа проводится согласно меморандуму, заключенному в 2017 году между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития и направленному на развитие системы управления госпредприятиями. Для оказания поддержки в совершенствовании корпоративного управления холдингом "Белавтодор", находящимся в ведении Госкомимущества, ЕБРР провел конкурс для выбора консультантов по стратегии и правовым вопросам. Ими стали международная компания Civitta и компания из Великобритании Nestor Advisors. Эксперты помогут реализовать лучшие мировые практики, в числе которых разработка и утверждение корпоративного кодекса, создание при наблюдательном совете комитетов по аудиту, кадрам.

Отдельные элементы системы корпоративного управления "Белавтодор" уже внедрил. В частности, сформирован наблюдательный совет, в составе которого работают независимые директора. Международные эксперты провели диагностику предприятий и сформировали первые предложения по их дальнейшему развитию. "Началась активная фаза реализации меморандума с ЕБРР. Консультанты предлагают некоторые изменения в структуре холдинга. Они обнаружили функции, которые можно оптимизировать. Предлагается также рассмотреть возможность предоставления холдингу полномочий заказчика для осуществления полного цикла работ - от проектирования до строительства", - пояснил Юрий Трич.

Он подчеркнул, что проект с ЕБРР позволит получить большой практический опыт, на основе которого в дальнейшем можно будет активизировать внедрение современных управленческих технологий и на других белорусских предприятиях. Ожидается, что использование современной системы корпоративного управления положительно скажется на эффективности их деятельности и позволит стать более привлекательными для инвесторов.

В составе холдинга "Белавтодор" 13 дорожно-строительных, мостостроительных, промышленных и транспортных компаний. Органами управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.-0-