Международные финорганизации признают проводимую в Беларуси работу по энергосбережению эффективной

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные финансовые организации признают проводимую в Беларуси работу по энергосбережению эффективной. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Владимир Шевченок, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях дефицита у облисполкомов финансовых средств департамент проводит последовательную работу по привлечению на выгодных условиях средств международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения. Международные финансовые организации в свою очередь признают проводимую в Беларуси работу по энергосбережению весьма результативной и эффективной. Работа в этой сфере на протяжении почти 20 лет поддерживается через предоставление финансовых средств для реализации совместных социально направленных инвестиционных проектов", - сказал Владимир Шевченок.

За последние 19 лет для выполнения пяти проектов в сфере энергосбережения привлечено около $634,6 млн кредитных ресурсов международных финансовых организаций. "Процентные ставки по привлекаемым кредитным средствам Международного банка реконструкции и развития (МБРР) значительно ниже размеров среднегодовой инфляции доллара (1,76%) и евро (1,18%) за последние 10 лет и в 7-8 раз ниже, чем в текущем году. Таким образом, Беларусь фактически в стоимостном выражении вернет меньше средств своим кредиторам, чем берет сегодня", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что ежегодно используемые объемы кредитных средств международных финансовых организаций для реализации энергоэффективных мероприятий превышают объемы средств республиканского бюджета, направляемых для финансирования госпрограммы. Так, в 2016-2021 годах для реализации энергоэффективных мероприятий освоено около $127 млн заемных средств МБРР и направлено лишь около $40 млн средств республиканского бюджета.

По информации заместителя начальника отдела, завершается реализация проекта "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения", согласно которому выполнены работы по строительству 19 котельных на древесном топливе. Завершаются работы еще на одном объекте - котельной в Барановичах. "В ходе выполнения проекта в результате эффективного проведения РУП "Белинвестэнергосбережение" конкурсных торгов и заключения контрактов по основным 13 объектам проекта сэкономлены средства займа в размере около $26 млн, которые были использованы для строительства 7 дополнительных котельных на древесном топливе. На сегодняшний день в рамках реализации проекта освоено $83 млн заемных средств МБРР", - сообщил заместитель начальника отдела.

В августе 2020 года началась реализация инвестиционного проекта "Расширение устойчивого энергопользования". Срок реализации проекта - 2020-2025 годы. Общий объем заемных средств - 180 млн евро, в том числе 90 млн евро - заемные средства МБРР и 90 млн евро - заемные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). "Финансирование из средств МБРР для проекта подтверждено в полном объеме. В то же время ЕИБ остановил на неопределенный срок финансирование проекта", - добавил Владимир Шевченок.

Как пояснил представитель Департамента по энергоэффективности, в рамках этого проекта планируется строительство 17 котельных организаций ЖКХ на древесном топливе и проведение мероприятий по тепловой модернизации 125 многоквартирных жилых домов в Гродненской и Могилевской областях.-0-