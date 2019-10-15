Международные пассажироперевозки в СНГ за январь-август сократились на 5,5%

15 октября, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Международные пассажироперевозки в странах СНГ за январь-август 2019 года сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров во время 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, которое проходит 15-16 октября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"За восемь месяцев 2019 года перевозки пассажиров в международном сообщении снизились на 5,5% и составили 12,4 млн человек", - сказал Олег Белозеров.

Как отметил в беседе с журналистами начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, проблема снижения международных пассажирских перевозок актуальна как для каждой отдельной администрации железной дороги, так и в целом по сети совета. "Основные проблемы понятны: это старение пассажирского парка и ценовая политика", - отметил он.

Чтобы вернуть пассажиров железной дороге, по мнению начальника БЖД, необходима выработка единых правил по обновлению парка, новые маршруты. Нужно развивать продукты по повышению скоростей, в том числе изучать вопросы высокоскоростного движения, считает Владимир Морозов.

Помимо падения объемов пассажироперевозок в странах Содружества в текущем году отмечается и некоторое сокращение грузоперевозок. "За девять месяцев 2019 года железными дорогами - участницами совета перевезено 1,5 млрд т грузов. Это ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 0,6%", - отметил Олег Белозеров. При этом большинство железнодорожных администраций, по его словам, все же выполнили ранее заявленный план по росту.

В то же время контейнерные перевозки продолжают активно развиваться: за 9 месяцев текущего года их объем увеличился на 14,3%. "Этот результат мы имеем благодаря планомерной работе по диверсификации маршрутов, применению новых технологий и организации правовых условий (включая тарифное регулирование), сокращению времени транзита", - отметил председатель правления РЖД.

На заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ планируется рассмотреть вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке единых нормативных документов. Кроме того, состоятся двусторонние встречи руководителей железнодорожных администраций.

Участие в заседании принимают делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Также в списке участников представители Грузии, Латвии, Болгарии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Ирана.

Совет по железнодорожному транспорту государств Содружества и его исполнительный орган - дирекция совета - были созданы 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ. В число основных задач совета входят координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности, организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.-0-