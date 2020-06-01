1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2020 года №308, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

С 1 июля в Беларуси вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров.

В систему международных стандартов аудиторской деятельности входят международные стандарты аудита; обзорных проверок; заданий, обеспечивающих уверенность; сопутствующих аудиту услуг; контроля качества; международные отчеты о практике аудита.

Международные стандарты аудиторской деятельности будут являться обязательными для соблюдения при проведении аудита годовой финансовой отчетности субъектов хозяйствования, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Введение в Беларуси международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров будет способствовать повышению качества аудиторских услуг, расширению участия страны в международной и региональной кооперации в области аудита.-0-