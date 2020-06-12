Международный аграрный онлайн-форум пройдет 16 июня во время виртуальной выставки Made in Belarus

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аграрный онлайн-форум с участием экспертов из восьми стран пройдет 16 июня на платформе выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Проведение форума приурочено к началу работы первой виртуальной выставки белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood, сообщили БЕЛТА в "Белинтерэкспо".

Тема форума - "Сельское хозяйство в новых условиях: полезный опыт, прогнозы". На мероприятии планируется обсудить влияние пандемии на агропромышленный комплекс и сферу внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сравнить ситуацию в разных странах и поделиться опытом работы в новых условиях, а также спрогнозировать тренды будущего в данной сфере.

Во время форума прозвучат выступления представителей министерств сельского хозяйства, отраслевых союзов и бизнес-ассоциаций, экспертов из восьми стран: Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

"Посещение форума будет полезным для фермеров и представителей предприятий из сферы сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, а также бизнеса, занимающегося торговлей продуктами питания", - отметили в "Белинтерэкспо".

Выставка Made in Belarus #AgroFood и форум проводятся под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке отраслевых министерств и ведомств, торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций ряда стран.

Организатор выставки и форума - выставочное предприятие "Белинтерэкспо".-0-