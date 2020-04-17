Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске отменен

17 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который планировалось провести 14-15 мая в Витебске, не состоится. Такая информация размещена на официальном сайте форума, сообщает БЕЛТА.

В обращении к потенциальным участникам основного делового мероприятия Витебской области оргкомитет приносит извинения за возможные неудобства и рассчитывает на понимание.

Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" - традиционная площадка для презентации экономического потенциала Витебской области. В 2020 году планировалось провести мероприятие в девятый раз, основной тематикой определено использование цифровых технологий, формирование инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики.

Участниками VIII Международного экономического форума в 2019 году стали около 500 иностранных гостей из 22 государств. Было подписано 17 соглашений о международном сотрудничестве.

Организаторами форума выступают Витебские областной и городской исполкомы, Витебский областной центр маркетинга, администрация СЭЗ "Витебск", Витебское отделение БелТПП, Витебский областной союз нанимателей.-0-