Международный форум "Антиконтрафакт-2020" пройдет в Минске 21-22 декабря

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020" запланирован 21-22 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Организуют мероприятие правительство Беларуси, Евразийская экономическая комиссия, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Национальный центр интеллектуальной собственности, Белорусская торгово-промышленная палата, Международная ассоциация "Антиконтрафакт", Ассоциация защиты интеллектуальной собственности "БелБренд".

"Форум зарекомендовал себя как открытая площадка для общения представителей международных организаций, государственных органов, бизнеса и общественности по важнейшим вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также противодействия незаконному обороту продукции в Евразийском экономическом союзе", - отметили в ЕЭК.

Участники форума обсудят практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде в контексте вызовов 2020 года, вопросы маркировки и систем прослеживаемости товаров, проблемы обеспечения безопасности товаров и противодействия фальсификации, механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС, особенности охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайных ситуаций и другие актуальные вопросы.

К работе форума в очном и дистанционном форматах приглашаются все желающие. Узнать актуальную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно по адресу http://forum-antikontrafakt.ru/.-0-