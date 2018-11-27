Международный форум "Нефтехимия" открывается в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018" сегодня открывается в Минске в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Форум продлится по 30 ноября. Организации концерна будут обсуждать развитие мировой нефтехимии, экспортно-импортный потенциал сотрудничества, новые технологии в переработке нефти и производстве нефтехимических материалов, подготовку кадров для отрасли и другие вопросы.
Сегодня состоится заседание совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства. Запланированы также заседания словацко-белорусского и польско-белорусского научно-образовательных консорциумов. Во время форума будет работать выставка инновационной продукции и научно-технических разработок ученых.
Продлится форум по 30 ноября. Его организатором выступает БГТУ при поддержке концерна "Белнефтехим", Министерства промышленности и Министерства образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства. Мероприятие проводится для обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.-0-
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