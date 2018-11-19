Международный форум "Нефтехимия" впервые пройдет в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018" пройдет 27-30 ноября в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

На форуме с участием организаций концерна будут обсуждать развитие мировой нефтехимии, экспортно-импортный потенциал сотрудничества, новые технологии в переработке нефти и производстве нефтехимических материалов, подготовку кадров для отрасли и другие вопросы.

Форум начнет работу 27 ноября с заседания совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства. В этот же день состоятся заседания словацко-белорусского и польско-белорусского научно-образовательных консорциумов. Во время форума будет работать выставка инновационной продукции и научно-технических разработок ученых.

Мероприятие организовано БГТУ при поддержке концерна "Белнефтехим", Министерства промышленности и Министерства образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства. Форум проводится для обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.-0-