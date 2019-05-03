Международный городок стройматериалов появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный городок строительных материалов появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша". Это предусмотрено допсоглашением, которое подписали сегодня ООО "Бремино Групп" и Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development Co., Ltd в развитие и при реализации соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документа состоялось на инвестиционном форуме для предприятий Беларуси и Китая сегодня в Минске.

Как отметил исполнительный директор Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development Co., Ltd Лэй Нин, инвестирование на первом этапе, который рассчитан на три года, составит около $100 млн. Это не единственный проект, который китайская компания готова реализовать в Беларуси, добавил он.

Директор "Бремино Групп" Василий Дементей отметил, что Китайская Народная Республика - мощный производственный центр высокотехнологической и высокоинтеллектуальной продукции. Компания рада пригласить китайских партнеров разместить свои производства в Орше, у которой большой потенциал для бизнеса, для развития совместных проектов. "При развитии экономического пояса нового Шелкового пути мы готовы поддержать вас в любых бизнес-проектах и инициативах по созданию высокотехнологичных производств, внедрению новых логистических маршрутов, работе с электронной и трансграничной торговлей", - сказал Василий Дементей.

Сегодня в Минске прошел инвестиционный форум для представителей бизнес-сообщества Беларуси и Китая в рамках инициативы "Пояс и путь". С белорусской стороны организатором выступили ООО "Бремино Групп" и Национальное агентство инвестиций и приватизации, с китайской - Конфедерация китайских предпринимателей-реэмигрантов.

Цель мероприятия - ознакомление с инвестиционным потенциалом Беларуси, презентация инвестпроектов, установление деловых контактов с успешными представителями китайского бизнеса, укрепление экономических связей с Китайской Народной Республикой, а также дальнейшее развитие инициативы "Пояс и путь".

Участие в форуме приняли представители около 30 китайских компаний, среди которых Shimao Group - крупный оператор недвижимости, базирующийся в Гонконге и Шанхае, а также Golden Wheel Group, занимающаяся производством велосипедов.-0-