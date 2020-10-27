Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по повышению эффективности АПК

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для анализа текущего положения в агропромышленном комплексе Беларуси и выработки согласованных подходов по повышению его эффективности создана распоряжением премьер-министра Романа Головченко от 26 октября 2020 года №200р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рабочей группе под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина поручено провести анализ текущего положения в АПК, выработать конкретные предложения о повышении эффективности его деятельности и до 5 января 2021 года внести их в Совет Министров.

Распоряжением также определены основные направления работы межведомственной рабочей группы и лиц, ответственных за выработку соответствующих предложений по совершенствованию ценообразования и налогообложения, по подходам в финансово-кредитной политике, по развитию конкурентной среды, по расширению участия науки в развитии АПК, по новым подходам и принципам взаимодействия производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, по интеграционным формированиям, являющимся основой повышения экономической устойчивости АПК, по кадровому обеспечению.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо по результатам рассмотрения предложений межведомственной рабочей группы при необходимости до 1 марта 2021 года внести в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности АПК.-0-