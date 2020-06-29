Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по развитию Полесского региона

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по вопросам социально-экономического развития Полесского региона, а также по целесообразности строительства в этом регионе участка железной дороги. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси Романа Головченко от 24 июня 2020 года №139р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Рабочей группе поставлена задача комплексно рассмотреть вопросы социально-экономического развития Полесского региона, максимального использования природных ресурсов, привлечения потенциальных инвесторов для реализации инвестпроектов в области добычи и переработки полезных ископаемых, развития транспортной инфраструктуры.
По итогам этой работы нужно представить в правительство предложения о социально-экономическом развитии Полесского региона.
Министерству экономики поручено до 10 июля направить в правительство проект доклада главе государства о целесообразности строительства в Полесском регионе участка железной дороги Глушковичи - Лельчицы - Михалки.
Координировать работу и контролировать выполнение распоряжения будут заместители премьер-министра Владимир Кухарев и Юрий Назаров, а также председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.-0-