Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по развитию сферы общепита

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли создало межведомственную рабочую группу по развитию общественного питания с целью поддержки отрасли в связи со сложившейся эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной распространением COVID-19, а также для комплексного рассмотрения актуальных проблемных вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В состав рабочей группы вошли представители министерств здравоохранения, экономики, финансов, энергетики, по налогам и сборам, Минского областного и Минского городского исполкомов, Белорусского государственного института метрологии, отраслевых ассоциаций и иные заинтересованные. Результатом ее деятельности станут конкретные предложения по совершенствованию действующих механизмов правового регулирования отрасли общепита и сокращению административных барьеров для ее развития", - рассказали в пресс-службе.

Представители Ассоциации рестораторов на первом заседании рабочей группы обратили внимание, что либерализация условий ведения бизнеса, в частности реализация норм декрета №7 "О развитии предпринимательства", способствовала активному развитию сферы общепита, появлению новых форматов и методов оказания услуг, увеличению количества баров, кафе, ресторанов.

Вместе с тем пандемия и ее последствия, сокращение въездного туризма, снижение социальной активности поставили перед отраслью новые задачи и привели к необходимости выработки иных подходов.

В период распространения COVID-19 финансовое положение субъектов хозяйствования в сфере общественного питания значительно ухудшилось. Товарооборот общественного питания в Беларуси по итогам 2020 года составил в сопоставимых ценах 80% к уровню 2019 года. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг данных организаций за январь-ноябрь 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019-го уменьшилась на 9%, при этом значительно увеличилась доля убыточных организаций (в 4,4 раза). Сложившаяся ситуация также спровоцировала закрытие ряда объектов общепита.

На заседании вынесли на рассмотрение предложения представителей бизнес-сообществ по минимизации установленных местными исполнительными и распорядительными органами ограничений, принятых в целях предотвращения распространения COVID-19, регулированию размещения нестационарных и передвижных объектов общепита, а также правовые вопросы.-0-