МИД России приветствует развитие диалога между ЕАЭС и Азербайджаном в любом формате

15 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел России приветствует развитие диалога между Евразийским экономическим союзом и Азербайджаном в любом формате. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя инициативу первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на недавнем саммите ЕАЭС предоставить Азербайджану статус наблюдателя в союзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как представляется, развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации взаимной торговли и разблокировке транспортных артерий в регионе и, конечно, реализации масштабных инфраструктурных проектов, - сказала Мария Захарова. - При этом важно учитывать, что решение о повышении уровня взаимодействия союза принимается с согласия всех государств-членов и, естественно, заинтересованной стороны по итогам всесторонней экспертной проработки возможных экономических последствий подобного шага".

По словам официального представителя МИД РФ, данная инициатива заслуживает безусловного внимания. "ЕАЭС открыт для государств, которые разделяют его цели, принципы и заинтересованы в более тесной интеграции, в более тесном взаимодействии, - подчеркнула она. - В первую очередь мы имеем в виду страны СНГ, которые сохраняют с государствами - членами союза наиболее тесные связи в сфере кооперации".

Мария Захарова констатировала, что ЕАЭС развивает быстрыми темпами, непрерывно совершенствует инструменты экономического взаимодействия с учетом наилучших мировых практик. "Несмотря на непростой период, который был связан с пандемией, большинство макроэкономических показателей союза характеризуется положительной динамикой", - указала она.-0-

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