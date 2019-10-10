Микуленок проинспектировал строительство белорусскими компаниями соцобъектов в Калужской области

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок проинспектировал ход строительства социальных объектов, возводимых на территории Калужской области белорусскими компаниями-застройщиками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Так, в городе Балабаново министр вместе с заместителем губернатора Калужской области Владимиром Мазуром посетили строительство школы на тысячу мест и детского сада на 220 мест. На этих объектах в настоящее время завершено устройство фундаментов и монтаж наружных стен. Предварительный срок ввода школы в эксплуатацию - июнь 2020 года. Детский сад планируется открыть в конце этого года.
В Малоярославце белорусские строители возводят детский сад на 220 мест. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. А в Калуге делегация посетила среднюю школу, которую возвели белорусские строители. Уже 1 сентября она распахнула свои двери для тысячи учеников.
"Дмитрий Микуленок и Владимир Мазур также обсудили перспективы сотрудничества на 2020 год, - отметили в пресс-службе. - Перспективные направления взаимодействия Беларуси и Калужской области планируется рассмотреть на заседании рабочей группы, которое пройдет в Калуге 15-16 октября".-0-
Фото посольства Беларуси в России