"Милавица" планирует поставлять продукцию в Великобританию и Грецию

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СП ЗАО "Милавица" планирует в 2019 году поставлять продукцию в Великобританию и Грецию, прорабатывается возможность экспорта в Африку, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Михаил Ющенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Магазины торговой марки (а их 642) работают в 25 государствах мира, в том числе в шести странах ЕС. В 2017-2018 годах открыто десять новых торговых точек, в том числе в Италии, Румынии, Республике Корея, на Кипре. Первая партия изделий отправлена в Новую Зеландию.

"Планируем увеличить количество магазинов до 700 и более в 2019 году, а также расширить онлайн-продажи. Сейчас дорабатываем собственную онлайн-площадку", - отметил Михаил Ющенко.

Всего в 2018 году "Милавица" произвела 8 млн изделий, что несколько ниже уровня предыдущего года. Экспорт предприятия увеличился на 7%, реализация на территории страны сохранилась на прежнем уровне. Около 61% поставок приходится на Россию, 21% - на Беларусь, по 5,5% - на Украину и Казахстан, 3,9% - на Молдову.

Гендиректор добавил, что для выхода на новые рынки изучаются предпочтения, типологии фигур жительниц конкретного региона. Наибольшим спросом (более 60% от общего объема продаж) пользуются классические модели. Европейские женщины предпочитают белье более спокойных оттенков, пастельных тонов. Жительницы России, Казахстана выбирают яркие, насыщенные цвета, впрочем, как и белоруски.

Михаил Ющенко рассказал, что 18 апреля компания презентует новую коллекцию белья и купальников. Дизайнеры сделали акцент на улучшение потребительских качеств изделий за счет применения современных материалов и инновационных решений. Расширена линейка хлопкового белья.

СП ЗАО "Милавица" - одна из наиболее крупных на территории СНГ компаний по производству и продаже женского нижнего белья. Средняя зарплата по предприятию в 2018 году сложилась в размере Br940, в том числе швей - Br773.-0-

Фото Оксаны Манчук