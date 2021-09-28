Минэкономики: актуализация законодательства о садоводческих товариществах ведется во взаимодействии с практиками

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При актуализации законодательства о садоводческих товариществах стараемся максимально учитывать предложения, поступающие от их председателей и членов, чтобы изменения были более актуальными. Об этом рассказала консультант юридического управления Министерства экономики Ирина Скачкова во время круглого стола "Меры и новации по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" в БЕЛТА.

"Работа над проектом указа "О садовых товариществах" началась давно. Она основывалась на изучении практики правоприменения действующего законодательства, анализе проблемных вопросов и зарубежного опыта. По мере возможности старались и продолжаем взаимодействовать с председателями и членами садоводческих товариществ, чтобы учесть в проекте указа те моменты, которые больше всего волнуют граждан, чтобы изменения в законодательстве положительно отразились на организации деятельности товариществ, организации комфортного пребывания в них. Попытались внедрить в проект их предложения, однако удалось реализовать далеко не все, что обусловлено в том числе действием иных норм законодательства, с которым отдельные предложения вступают в противоречие. Тем не менее до сих пор продолжаем консультироваться с практиками для создания более актуального указа", - рассказала Ирина Скачкова.

Она отметила, что проект указа в период с 15 по 28 мая 2021 года проходил общественное обсуждение на сайте "Правовой форум Беларуси". Граждане выразили неоднозначное мнение в части многих предложенных нововведений, поэтому некоторые моменты в проекте были скорректированы.

По предложению депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проект указа "О садоводческих товариществах" предусматривает возможность перевода садовых домиков, соответствующих установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения земельного участка. Из иных новаций - введение возможности назначения председателей правления товариществ местным исполнительным и распорядительным органом. Если садовое товарищество долгое время не будет избирать председателя правления и перестанет нормально функционировать, тогда местные распорядительные органы смогут взять на себя задачу по их назначению.

Садовые домики в товариществах, признанные в установленном порядке бесхозяйными или выборочным наследством, будут переходить в собственность административно-территориальной единицы.

Помимо этого, по предложению Государственного комитета по имуществу в проект указа внесены нормы, которые позволяют упростить порядок изменения границ земельных участков. Регистрировать их предлагается при отсутствии спора по фактически сложившемуся пользованию без внесения изменений в проект организации и застройки территории товарищества. В настоящее время это может быть осуществлено только после внесении изменений в такой проект, что значительно затрудняет упорядочение границ. По словам Ирины Скачковой, данное решение позволит решить проблемы с многочисленными спорами о границах земельных участков и их регистрации.

Кроме того, проектом предусмотрено совершенствование работы органов управления товарищества, организации общих собраний путем применения электронных и иных устройств, иные изменения.-0-