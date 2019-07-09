Минэкономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП с III квартала

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП начиная с III квартала, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич сегодня на конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.
"Начиная с третьего квартала, ожидаем ускорения, такую динамику мы прогнозировали и ранее", - отметил Дмитрий Ярошевич.
Главными факторами для ускорения роста, по оценке Минэкономики, будут восстановление положительной динамики в сельском хозяйстве, перераспределение поставок нефти. В Минэкономики также полагают, что произойдет улучшение макроэкономической ситуации в России.
Говоря о замедлении темпов роста ВВП по итогам января-мая до 101%, Дмитрий Ярошевич пояснил, что причиной стало ухудшение внешней конъюнктуры - торговые войны в мире, замедление роста экономики в России и ситуация с поставками в Беларусь грязной российской нефти.
Замминистра также рассказал, что продолжается работа со Всемирным банком над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. "Работа идет где-то не так быстро, как хотелось бы, поскольку мы должны учитывать и социальные факторы. У нас постепенный подход к реформированию", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что работа идет по пяти основным направлениям: содействие поддержке и развитию стабильного финансового сектора, повышение устойчивости государственных финансов, совершенствование политики управления госдолгом, повышение эффективности реального сектора, устойчивое обеспечение энергетическими услугами.
Как сообщалось, согласно задачам социально-экономического развития рост ВВП Беларуси по итогам 2019 года должен составить 4%.-0-
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