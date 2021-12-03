Минэкономики: более 400 админпроцедур рассмотрено для их дальнейшей оптимизации

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 административных процедур уже рассмотрено для их дальнейшей оптимизации. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Сергей Митянский перед началом очередного заседания рабочей подгруппы по снижению нагрузки на бизнес.

"Мы видим, что работа идет активно и эффективно. Уже проведено два десятка заседаний, рассмотрены многочисленные и конкретные предложения госорганов, депутатов и сенаторов, представителей делового сообщества на предмет оптимизации более 400 административных процедур. Большинство из них было поддержано", - рассказал Сергей Митянский.

По его словам, это означает, что предложения были серьезно и глубоко проработаны бизнесом, который заинтересован снижать свои издержки, улучшая качество взаимодействия с органами власти в рамках админпроцедур. "А государство со своей стороны стремится осовременить процесс оказания услуг, в том числе путем его перевода в цифру", - подчеркнул замминистра.-0-