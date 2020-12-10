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Экономика
10 декабря 2020, 18:00

Минэкономики и ЕАБР обсудили сотрудничество в реализации инфраструктурного плана Беларуси до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности сотрудничества в рамках разрабатываемого Национального инфраструктурного плана Беларуси на 2021-2025 годы обсуждались на встрече министра экономики Беларуси Александра Червякова с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Участники обсудили перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Республике Беларусь с привлечением ресурсов ЕАБР. Стороны отметили обоюдную заинтересованность в реализации проектов с высоким интеграционным эффектом", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, министр экономики отметил значимость поддержки ЕАБР клиентам в Беларуси для поддержания устойчивости их финансового состояния в условиях неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

Евразийский банк развития учрежден в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

На 1 декабря 2020 года доля Беларуси в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составляет $988,9 млн. За 2 года она увеличилась с 9,2% в декабре 2018 года до 25,3% в декабре текущего года, то есть в 2,75 раза.-0-

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