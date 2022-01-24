Минэкономики и Корейский институт развития обсудили вопросы цифровой трансформации промышленности

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики совместно с Корейским институтом развития провели в формате онлайн рабочую встречу по проекту KSP 2021/22 "Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государственного сектора в области цифровой трансформации промышленного сектора". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства. Участники углубленно изучили вопросы, связанные с запланированными на этот год тремя темами исследований: политические рекомендации по созданию и функционированию платформы сотрудничества промышленного сектора и госорганов; политические рекомендации по цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства; планы действий по цифровой трансформации через сотрудничество промышленного сектора и госорганов. "В предстоящем проектном периоде Минэкономики ожидает от нового проекта KSP 2021/22 трансфера передового корейского опыта государственно-частного взаимодействия в области цифрового развития реального сектора экономики. Стороны выработали единое мнение об актуальности выбранных тем исследования для Беларуси, возможности и применимости передового корейского опыта в нашей стране, своевременности проведения работы по подготовке планов действий (дорожных карт) для правительства и промышленного бизнес-сообщества по цифровой трансформации, готовности для цифровых преобразований как со стороны производственного бизнеса, так и государства", - подчеркнули в пресс-службе ведомства. Как отметили в министерстве, это второе запланированное мероприятие по KSP 2021/22 в рамках реализации третьего этапа проектной деятельности Программы обмена знаниями (KSP) Республики Корея в Беларуси. В Минэкономики также напомнили, что 29 ноября 2021 года состоялся стартовый семинар по официальному открытию проекта KSP 2021/2022, в котором приняли участие заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова, директор ГУ "Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы" Виктор Грищук, заместитель директора данного института по международной научно-инновационной работе Ольга Наумович, советник посольства Республики Корея в Беларуси Нам Гунг Джонг, руководители профильных подразделений госорганов, промышленных бизнес-союзов и ассоциаций, учреждений образования и науки.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!