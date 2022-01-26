Минэкономики: количество ремесленников в Беларуси растет

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество ремесленников в Беларуси растет. Об этом заявила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ольга Русинович, комментируя динамику в ремесленной деятельности за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

По словам Ольги Русинович, помимо экономической функции, развитие народных промыслов выполняет еще одну важную задачу - популяризацию богатого исторического наследия белорусского народа и его традиций. "Последовательная работа по созданию благоприятных условий для осуществления ремесленной деятельности ведется в Беларуси без малого два десятилетия. Сегодня ремесленнику не нужно регистрироваться в качестве ИП или юридического лица, выплачивать подоходный налог, вести сложную статистическую отчетность. По сути, достаточно сообщить налоговым органам о своем желании заняться этой деятельностью и раз в год уплачивать сравнительно небольшой сбор", - сказала она.

Директор Департамента по предпринимательству подчеркнула, что во многом благодаря этому количество граждан, зарегистрированных в качестве ремесленников, увеличивается. "За прошлый отчетный период сбор оплатили 50,8 тыс. человек, то есть на 8,5 тыс. больше, чем раньше. Традиционно ремесленничество более развито в регионах: там сосредоточено три четверти от их числа. В Минске ремесленный сбор уплатили 12,2 тыс. человек", - проинформировала представитель Минэкономики.-0-