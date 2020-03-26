Минэкономики: меры поддержки на фоне COVID-19 могут быть приняты в несколько этапов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры поддержки на фоне коронавируса COVID-19 могут быть приняты в несколько этапов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания Президиума Совмина, где обсуждается комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики с учетом эпидемиологической обстановки в мире, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам поступают предложения по поддержке ежедневно, и надо принимать решения. Потом будем анализировать следующие меры, смотреть возможности дальнейших шагов", - отметил Юрий Чеботарь.

По его словам, при подготовке мер, которые рассмотрят сегодня на заседании Президиума Совмина, учитывался опыт Европейского союза и стран ЕАЭС, предложения бизнеса. "В принципе, сформированные предложения не новы, они реализуются во многих странах в плане бюджетно-налоговой политики. Сегодня обсудим в том числе возможность предоставления налоговых каникул. В части денежно-кредитной политики все ставят вопрос о доступности кредитов - тоже обсудим эти направления. Будет блок мер на потребительском рынке, меры по совместной работе стран ЕАЭС", - пояснил замминистра. Обсуждаются в том числе предложения по корректировке арендной платы.

Налоговые каникулы рассматриваются для наиболее уязвимых отраслей. Возможно снижение имущественных налогов и отсрочка по их уплате. Юрий Чеботарь обратил внимание, что в большинстве стран уже определился круг наиболее уязвимых отраслей: туризм, сфера общественного транспорта, перевозки пассажиров.

Пока в Минэкономики не озвучивают объем средств, который потребуется для антикризисного плана.-0-