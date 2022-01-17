Минэкономики мониторит площадки для внедрения в Беларуси техрешений в рамках проекта ЮНИДО

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики организовало мониторинг потенциальных площадок для внедрения в Беларуси технических решений Индустрии 4.0 в рамках проекта ЮНИДО. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В рамках системной работы по созданию инфраструктуры поддержки смарт-индустрии 13-14 января 2022 года эксперты Минэкономики и ЮНИДО посетили Могилевскую область для изучения возможностей масштабирования проекта ЮНИДО "Стимулирование потенциала Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого развития Беларуси". В частности, эксперты посетили Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, технопарк "Горки", Белорусско-Российский университет и технопарк "Могилев".

Как отметили в Минэкономики, мониторинг показал значительный прирост научно-технического потенциала Белорусско-Российского университета для создания и последующей демонстрации возможностей технологий Четвертой промышленной революции. Также специалисты отметили оригинальную концепцию виртуального технопарка с использованием широкого спектра электронных услуг инновационного сервиса на базе ЗАО "Технопарк "Могилев".

Эксперты приняли решение продолжить работу по данной тематике.

В министерстве напомнили, что первый этап данного проекта ЮНИДО успешно реализуется в Беларуси с 2020 года. В его рамках ведется работа по созданию и оснащению оборудованием коллективного пользования опытно-демонстрационного центра развития смарт-индустрии на базе ОАО "Брестский научно-технологический парк".-0-