Минэкономики оценивает рост ВВП в I квартале на 0,6-0,8%

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще нет официальной статистики за первый квартал, но мы уже видим положительный экономический рост. По нашей оценке, это приблизительно 0,6-0,8%. И это на фоне качественных сдвигов. Также мы наблюдаем положительное сальдо внешней торговли как по товарам, так и по услугам. В целом оно составило за два первых месяца более $750 млн, при этом по товарам - $88 млн и чуть менее $670 млн - по услугам", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Кроме того, уже есть оперативные данные по промышленности. Темп роста составил более 109%. Позитивную динамику демонстрируют приборостроение, машиностроение, фармацевтика.

"Также мы видим улучшение финансового состояния предприятий. Чистая прибыль по итогам​ двух месяцев​ составила Br1,8 млрд, в то время как в прошлом году за аналогичный период был убыток. Соответственно, все эти качественные изменения вселяют оптимизм и уверенность в том, что в дальнейшем будет ускорение экономики", - отметил замминистра.-0-