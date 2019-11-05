Минэкономики ожидает роста ВВП в IV квартале благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси ожидает роста ВВП в IV квартале благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству, сообщил сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой перед заседанием Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что отрасли, которые в этом году являются драйверами ВВП, в принципе сохранят свою динамику, а некоторые из них могут добавить. Наибольший прирост ждем от транспорта, в этом году впервые за несколько лет наблюдается рост пассажиропотока (причем на всех видах транспорта)", - отметил Дмитрий Крутой.

Вместе с тем наблюдается снижение объема грузооборота - это связано с трубопроводным транспортом и проблемой грязной нефти из России. "Но наши транспортники видят возможность перекрыть это поставками других видов грузов, в первую очередь строительных материалов, черных металлов", - пояснил министр.

В Минэкономики также полагают, что теплый октябрь положительно сказался на результатах работы белорусских аграриев.-0-