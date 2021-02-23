23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики ожидает в I квартале рост ВВП на 0,3-0,5%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблемы 2020 года перешли и в новый, поэтому в январе сфера услуг дала отрицательный результат. Тем не менее, в целом экономика приросла более чем на 1%. Здесь особое влияние оказала промышленность, в первую очередь ключевые отрасли (нефтяная, производство калийных удобрений, деревообработка). Дала положительный результат и IT-сфера. По нашим оценкам, в первом квартале будем иметь прирост порядка 0,3-0,5%", - сказал Александр Червяков. По его словам, в январе-марте планировалось выйти на уровень аналогичного периода 2020 года. "Но мы видим, что можем немного прирасти", - добавил министр.

На сегодняшнем заседании будут обсуждаться резервы и ресурсы для выполнения поставленных перед экономикой задач.

"Развитие внутреннего рынка, запуск инвестиционного цикла и экспортная стратегия - на этих трех векторах мы сегодня сосредоточим наше внимание. Будем делать упор на максимальном задействовании собственных ресурсов. Речь идет и о потенциале наших отраслей. Это наш резерв, который мы можем дальше развивать на новой технологической базе, на цифровой основе, что позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции", - подчеркнул Александр Червяков. Акцент будет сделан на модернизации традиционных отраслей, использовании местных сырьевых ресурсов (переработка древесины, торфа, кожи и др.).-0-

Александр Червяков

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