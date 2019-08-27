Минэкономики подготовило план развития отстающих регионов Беларуси

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики совместно с облисполкомами подготовило комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития. Документ сегодня рассматривается на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная задача - подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня. Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни", - заявил премьер-министр Сергей Румас.

Рабочее название документа - план индустриализации отстающих в развитии регионов. Однако глава правительства считает, что уместнее говорить о плане не индустриализации, а развития. "Ведь развитие территорий может быть связано не только с промышленностью, но и со сферой услуг, в частности с туризмом, что очень актуально для отстающих регионов", - пояснил он.

В результате выполнения плана из группы отстающих должны выйти 11 регионов, еще 5 - вплотную приблизиться к выходу из нее.

Сергей Румас попросил Минэкономики доложить, какой реальный эффект от реализации плана получит население районов и как это отразится на уровне жизни людей.

Кроме того, на сегодняшнем заседании выступят руководители областей, они пояснят, действительно ли все предлагаемые проекты обеспечены реальными источниками финансирования и не будет ли реализация проектов остановлена на полпути.-0-