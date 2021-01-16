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16 января 2021, 15:55

Минэкономики пояснило начисление амортизации и проведение переоценки в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2021 года начисление амортизации проводится в обычном порядке, проведение переоценки основных средств - по усмотрению организации, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

В 2020 году амортизацию разрешили не начислять для преодоления негативных последствий пандемии. Теперь срок действия такого права истек, в дальнейшем начисление амортизации производится в общеустановленном порядке.

При этом организации, реализующие инвестпроекты, имеют право на временную отсрочку по начислению амортизации в течение трех лет с даты ввода в эксплуатацию объектов основных средств.

Проведение переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к установке на 1 января 2021 года не является обязательным. Переоценка проводится по решению организации или собственника ее имущества.

Порядок проведения переоценки закреплен Инструкцией о порядке переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к установке, утвержденной постановлением министерств экономики, финансов, архитектуры и строительства от 5 ноября 2010 года №162/131/37.-0-

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