Минэкономики пояснило, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение зарплат отвязали от роста производительности труда, чтобы дать возможность сохранения зарплаты при снижении производства. Об этом сообщил журналистам в правительстве министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данное решение было принято, чтобы дать возможность руководителям предприятий при необходимости снижения объемов производства сохранять уровень заработной платы", - отметил Александр Червяков.

По его словам, решение не окажет негативного влияния на макроэкономическую сбалансированность.

"В первую очередь мы здесь ставим в качестве приоритета доходы населения, и в данном случае понимаем, что произойдет перераспределение из фонда накопления в фонд потребления. На балансировку это никак не повлияет: мы меньше будем тратить ресурсов на инвестиции, больше - на заработную плату", - добавил министр.

Как сообщалось, ранее было предусмотрено, что в госорганизациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, повышение зарплаты (действующих размеров тарифных ставок (окладов), стимулирующих и компенсирующих выплат) работников допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1. Теперь действие этой нормы приостановлено до 31 декабря 2020 года.-0-

Правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.