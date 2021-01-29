Минэкономики предлагает обсудить изменения в аттестации антикризисных управляющих

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает обсудить изменения в аттестации физлиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу о банкротстве. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Проект постановления разработан для совершенствования подготовки физлиц в качестве временных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

В проекте постановления пересмотрен действующий подход, регулирующий допуск специалистов на рынок антикризисных услуг, уточняются требования к опыту хозяйственной (предпринимательской) деятельности для претендентов.

С учетом того, что проведение заседаний аттестационной комиссии в режиме онлайн хорошо зарекомендовало себя в условиях COVID-19, данная форма аттестации закрепляется как основная.

Предлагается сократить сроки получения аттестата (после прохождения аттестации). "Изменения вызваны имеющимися фактами необращения за получением аттестатов в течение длительного времени и невозможности списания аттестатов в течение трех лет", - пояснили в Минэкономики. В ряде случаев люди не обращались за аттестатами, потому что не хотели быть назначенными управляющими в конкретные дела о банкротстве.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 29 января по 8 февраля.-0-