Минэкономики предлагает обсудить изменения в аттестации антикризисных управляющих

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 января 2021
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:58 Ямочный ремонт дорог в Минске с 1 февраля будет организован круглосуточно Регионы
09:56 Лукашенко встретится со студенческой молодежью Президент
09:54 Белорусские полярники поздравили страну с предстоящим Днем науки Общество
09:48 Европейские страны закрывают границы из-за новых штаммов коронавируса В мире
09:46 Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси Экономика
09:44 Минэкономики предлагает обсудить изменения в аттестации антикризисных управляющих Экономика
09:41 За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены анархисты - МВД Происшествия
09:40 На МКАД легковушка врезалась в разделительное ограждение и опрокинулась Происшествия
09:35 В Витебске под колесами автомобиля погибла женщина Происшествия
09:31 Фармзавод в Бельгии проверяют из-за задержек поставок вакцины AstraZeneca В мире
09:25 Генсек ООН сделал прививку от COVID-19 В мире
09:21 В Минске легковушка сбила пешехода, а потом на него наехал автобус Происшествия
09:16 Девять школьных стадионов планируют реконструировать в Минске в этом году Регионы
09:00 МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET" Общество
08:57 Ливанская армия пресекла беспорядки в центре Триполи В мире
08:50 Филиппины установили новые правила въезда иностранцев с 1 февраля В мире
08:41 Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2021 году Экономика
08:24 МАРТ распределит тарифную квоту на ввоз в 2021 году риса из Вьетнама между импортерами Экономика
08:12 На чемпионате мира по гандболу сегодня определятся финалисты Спорт
08:08 КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу невыплаты зарплаты Регионы
07:57 В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, вывоза и утилизации опасной продукции Экономика
07:44 Датчики контроля скорости будут работать на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области Регионы
07:33 Совмин установил объем заказа в 2021 году на поставку бумаги и отходов стекла для госнужд Экономика
07:26 Вакцина Novavax показала эффективность 89,3% по итогам третьей фазы испытаний В мире
07:19 В Поставах откроют детский сад на 94 места Регионы
07:11 Умерла американская актриса Сисели Тайсон В мире
07:07 ГАИ проведет акцию "Трезвые рулят" в центре Гомеля Регионы
07:04 В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса В мире
07:00 "Вузу нужно стать безусловным лидером" - Лукашенко поздравил Академию управления с 30-летием Президент
07:00 Картина дня: Лукашенко об изменениях законодательства, Совет постпредов СНГ и новый автомобиль Geely Общество
Все новости
Все новости
Экономика
29 января 2021, 09:44

Минэкономики предлагает обсудить изменения в аттестации антикризисных управляющих

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает обсудить изменения в аттестации физлиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу о банкротстве. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Проект постановления разработан для совершенствования подготовки физлиц в качестве временных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

В проекте постановления пересмотрен действующий подход, регулирующий допуск специалистов на рынок антикризисных услуг, уточняются требования к опыту хозяйственной (предпринимательской) деятельности для претендентов.

С учетом того, что проведение заседаний аттестационной комиссии в режиме онлайн хорошо зарекомендовало себя в условиях COVID-19, данная форма аттестации закрепляется как основная.

Предлагается сократить сроки получения аттестата (после прохождения аттестации). "Изменения вызваны имеющимися фактами необращения за получением аттестатов в течение длительного времени и невозможности списания аттестатов в течение трех лет", - пояснили в Минэкономики. В ряде случаев люди не обращались за аттестатами, потому что не хотели быть назначенными управляющими в конкретные дела о банкротстве.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 29 января по 8 февраля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банкротство Министерство экономики Совет Министров
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси
Фото из архива Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2021 году
Фото из архива МАРТ распределит тарифную квоту на ввоз в 2021 году риса из Вьетнама между импортерами
Фото из архива В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, вывоза и утилизации опасной продукции
Фото из архива Совмин установил объем заказа в 2021 году на поставку бумаги и отходов стекла для госнужд
Ольга Мурашко Геологи рассказали о перспективах Беларуси по поиску новых месторождений нефти
Главное
Александр Лукашенко Возможные законодательные изменения с учетом внутриполитической ситуации обсудили на совещании у Лукашенко
Макей: продуктивная интеграция в СНГ - один из приоритетных векторов внешней политики Беларуси
Размер детских пособий вырастет с 1 февраля
Рыженков: только через диалог, сплочение народа можно решить все задачи
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко об изменениях законодательства, Совет постпредов СНГ и новый автомобиль Geely
Сергей Калечиц назначен первым зампредседателя правления Нацбанка
МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET"
Киловатты света: плюсы, минусы и перспективы солнечной энергетики в Беларуси
В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, вывоза и утилизации опасной продукции
Политолог: странам ЕАЭС надо задуматься об информационной безопасности и создании своего интернета
Головченко: подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска
За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены анархисты - МВД
КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу невыплаты зарплаты
Титул "Студент года-2020" завоевал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович
В ближайшее время в законодательство внесут изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в стране
В Беларуси принимаются меры для использования ТКО в качестве альтернативного топлива
В Поставах откроют детский сад на 94 места
В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1718 пациентов с COVID-19, выписан 2131
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.