Минэкономики предлагает обсудить изменения в электронных торгах по продаже имущества при банкротстве

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает обсудить изменения в проведении электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротстве). Соответствующий проект постановления Минэкономики вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Документ разработан для актуализации порядка организации и проведения электронных торгов, а также требований к юрлицам, уполномоченным на проведение торгов.

При разработке проекта постановления учитывалась наработанная практика проведения электронных торгов операторами электронных торговых площадок и антикризисными управляющими. Учтены также некоторые предложения субъектов хозяйствования, в том числе об уточнении требований к электронным торговым площадкам и организации информационного обмена между электронной торговой площадкой и сайтом www.bankrot.gov.by. Это позволит обеспечить прозрачность процедур электронных торгов, исключить возможность проведения электронных торгов на площадках, не обеспечивающих соблюдение норм законодательства о банкротстве.

"Совершенствование электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротстве) будет способствовать экономии времени участников (дистанционное участие) и сокращению срока самой процедуры, расширению рынка сбыта имущества должника, а также вовлечению низколиквидного имущества в оборот, что обеспечит максимальное удовлетворение требований кредиторов", - пояснили в Минэкономики.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 1 по 17 февраля.-0-