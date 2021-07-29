Минэкономики предлагает обсудить новый перечень административных процедур для субъектов хозяйствования

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектом постановления планируется утвердить единый перечень. При его разработке был существенно переработан ныне действующий перечень. В частности, исключаются высоковариативные параметры, единый перечень определяет наименование административной процедуры, органа-регулятора, уполномоченного органа, срок осуществления административной процедуры, а также вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры. Формулировки, применяемые в наименованиях административных процедур, максимально унифицированы и сокращены для понимания широкого круга лиц. При унификации наименований административных процедур исключается излишняя детализация предпосылок и условий обращения за этими процедурами, минимизируются отсылки к законодательству.

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство экономики.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 9 августа.-0-