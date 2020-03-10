Минэкономики предлагает обсудить проект нацстратегии устойчивого развития до 2035 года

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики приглашает поучаствовать в обсуждении проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года (НСУР-2035), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Эта стратегия будет системообразующим документом для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную перспективы. В основу разработки НСУР-2035 положен системный подход, раскрывающий развитие трех взаимосвязанных компонентов общего потенциала национальной системы устойчивого развития: социального, экономического и экологического.

"НСУР-2035 определяет цели, этапы и механизмы перехода Беларуси к зрелому гражданскому обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды", - отметили в ведомстве.

Проект НСУР-2035 подготовлен Министерством экономики совместно с Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики на основании предложений государственных органов, членов межведомственной и секторальных групп, Общественного совета по формированию и мониторингу стратегий устойчивого развития, депутатского корпуса, научных и международных организаций, учреждений образования, бизнес-союзов.

Проект стратегии рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров 4 февраля и размещается для ознакомления широкого круга заинтересованных. Текст документа есть на сайте Минэкономики. Предложения принимаются по 24 марта через специальную форму на сайте ведомства.-0-