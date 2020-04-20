Минэкономики предлагает обсудить проект закона о лицензировании

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает обсудить проект закона "О лицензировании". Он вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В Минэкономики считают, что закон позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, минимизировать вмешательство госорганов в предпринимательство. Лицензию необходимо будет получать только для экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

Переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий позволит гражданам и организациям получать полную и актуальную информацию о выданных разрешениях.

Новый закон предусматривает исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий к соискателям лицензий и лицензиатам, пересмотр грубых нарушений законодательства в данной сфере, максимальное использование IT при лицензировании.

Замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 20 апреля по 4 мая.-0-